Веб-разработчик
Приветствую!
Разрабатываю различные веб проекты с нуля, а также дорабатываю уже существующий функционал. Возможна разработка под ключ, работаю в паре с дизайнером.
Создаем лендинги, корпоративные сайты, веб-сервисы, интернет-магазины, посадку сайта на админку.
Работаю по часовой ставке с предварительной оценкой проекта и составлением технического задания. Постоянный контакт с клиентом
В стеке технологий:
HTML 5
CSS
SCSS
JS(Jquery)
PHP
Wordpress
React js
Портфолио
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