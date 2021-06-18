Веб-разработчик

Приветствую!

Разрабатываю различные веб проекты с нуля, а также дорабатываю уже существующий функционал. Возможна разработка под ключ, работаю в паре с дизайнером.

Создаем лендинги, корпоративные сайты, веб-сервисы, интернет-магазины, посадку сайта на админку.

Работаю по часовой ставке с предварительной оценкой проекта и составлением технического задания. Постоянный контакт с клиентом

В стеке технологий:

HTML 5

CSS

SCSS

JS(Jquery)

PHP

Wordpress

React js