Доработки woocommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки2382 просмотра

Написать JS, чтоб при выборе определенного option из корзины удалились добавленные доп. опции. 

JavaScriptWooCommerce
4 года назад
mixfightpride
Артур 
33 года
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Был
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Паве
 
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