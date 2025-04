Доработки woocommerce

Такие запросы: SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mzd_posts.ID FROM mzd_posts WHERE 1=1 AND (((mzd_posts.post_title LIKE '%301%') OR (mzd_posts.post_excerpt LIKE '%301%') OR (mzd_posts.post_content LIKE '%301%'))) AND (mzd_posts.post_password = '') AND mzd_posts.post_type IN ('post', ...