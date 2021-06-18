Нужен e-commerce программист для работы с Shopify и Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки2655 просмотров

На данный момент нам нужен front-end dev на 2 недели, потом возможно мы продолжим сотрудничество. 

Мы работаем с американсикими компаниями и занимаемся оптимизацией сайтов, основные платформы Shopify и Wordpress

Нужно будет работать со стартовыми страницами и создавать адаптийный дизайн, работы примерно на 40 часов.

ShopifyWordPress
4 года назад
guest_16240388607152
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