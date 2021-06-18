С фигмы на WordPress

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Закрыт2 заявки429 просмотров

Нужно перенести с фигмы новый дизайн на действующий сайт на ﻿WordPress.

Был использован Divi. Открыты к вашим предложениям.﻿

https://vegpalapp.com/

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https://www.figma.com/file/C0ch2gHmVs11M0ZZPDF0tL/Untitled?node-id=0:1

FigmaNode.jsWordPress
4 года назад
Anastasii_
Анастасия 
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