antoshor

Антон Шевченко antoshor

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Разработчик Shopify

Выполняю настройку тригерных мейлов, прорабатываю тригерные цепочки. Разработка магазина Shopify под ключ, подключение оплаты LiqPay к шопифай. Настройка тригеров на страницах, импорт товаров. Вот мое портфолио:

https://www.for-your-body.com/

https://crystal-hands.com/

https://castalia-usa.com/

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Отзывы заказчиков

olesiadmitrichen
37 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$70
10 баллов
4 года назад
Настройка интернет магазина на платформе Shopify
Shopify
Спасибо огромное за работу, помощь и подсказки. Сотрудничество продолжу. Исполнительный, отзывчивый, грамотный, быстрый.
Спасибо большое! Рад был помочь!
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