Разработчик Shopify
Выполняю настройку тригерных мейлов, прорабатываю тригерные цепочки. Разработка магазина Shopify под ключ, подключение оплаты LiqPay к шопифай. Настройка тригеров на страницах, импорт товаров. Вот мое портфолио:
https://www.for-your-body.com/
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Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
4 года назад
Shopify
Спасибо огромное за работу, помощь и подсказки. Сотрудничество продолжу. Исполнительный, отзывчивый, грамотный, быстрый.
Ответный отзыв
Спасибо большое! Рад был помочь!