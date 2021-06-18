Есть такой сервис с товаром elkogroup.com я вам дам логин и пароль

У них есть функционал подключения выгрузки к OpenCart

Задача поставить любой пустой шаблон OpenCart

И настроить выгрузку, чтобы я посмотрел как работает

Сделать нужно сегодня. Оставляйте заявки кто готов сразу приступать и пожалуйста пишите цену.