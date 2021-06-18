Есть готовая верстка Необходимо натянуть на OpenCart Оплата поэтапно Оставляйте заявки кто готов приступить сразу Верстку покажу в телеграме
OpenCart
Есть такой сервис с товаром elkogroup.com я вам дам логин и пароль
У них есть функционал подключения выгрузки к OpenCart
Задача поставить любой пустой шаблон OpenCart
И настроить выгрузку, чтобы я посмотрел как работает
Сделать нужно сегодня. Оставляйте заявки кто готов сразу приступать и пожалуйста пишите цену.
Заявки фрилансеров
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