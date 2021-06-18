OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки1844 просмотра

Есть такой сервис с товаром elkogroup.com я вам дам логин и пароль

У них есть функционал подключения выгрузки к OpenCart

Задача поставить любой пустой шаблон OpenCart

И настроить выгрузку, чтобы я посмотрел как работает

Сделать нужно сегодня. Оставляйте заявки кто готов сразу приступать и пожалуйста пишите цену.

Opencart
4 года назад
guest_16225002576555
4 года в сервисе
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4 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
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