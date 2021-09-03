Перенести сайт с Joomla на Wordpress

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Завершен3 заявки2532 просмотра

Добрый день!Необходимо перенести сайт в том виде что есть на вордпресс с elementor. И с теми калькуляторами что сейчас есть на сайте на отдельных страницах.Предлагайте вашу цену и сроки.Предпочтительны исполнители кто уже это делал, так-же те кто имеет навыки в программировании.

https://master-demontazh.ru

ElementorJoomlaWordPress
4 года назад
Lion-84
Сергей 
40 лет
4 года в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

Lemp
27 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$350
41 день
Escrow
Проект был сложный в плане переноса: калькуляторы, формы, много страниц (найти исполнителя было не легко). Андрей выполнил работу грамотно, вносил правки до победного.Единственное что слишком торопится, к одной ошибке приходилось возвращаться несколько раз. Перенос сайта растянулся на длительное время, но главное результат. А он остался положительным! Рекомендую Андрея как ответственного исполнителя!
Своевременная оплата. Четко поставленная задача. Всегда на связи. Хороший заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
13 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Lemp
27 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
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8 часов назад
287 отзывов
4 года назад