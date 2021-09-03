Перенести сайт с Joomla на Wordpress

Добрый день!Необходимо перенести сайт в том виде что есть на вордпресс с elementor. И с теми калькуляторами что сейчас есть на сайте на отдельных страницах.Предлагайте вашу цену и сроки.Предпочтительны исполнители кто уже это делал, так-же те кто имеет навыки в программировании.

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