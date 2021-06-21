http://valentd2.bget.ru/atex/ http://valentd2.bget.ru/atex/product.html http://valentd2.bget.ru/atex/search-brands.html Эти три страницы необходимо интегрировать в работающий сайт на битриксе. Под интеграцией понимается натяжка вёрстки и кодинг. Можем двигаться по-странично, а не все 3 сразу.
Перенести сайт с Bitrix на Openart
Нужно перенести сайт с Bitrix на Opencart
Ссылка на домен по запросу, если готовы приступить оставляйте заявку пришлю ссылку.
Срок 10 дней.
Возможна СБР, либо по предоплате.
Заявки фрилансеров
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