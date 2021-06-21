Перенести сайт с Bitrix на Openart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок672 просмотра

Нужно перенести сайт с Bitrix на Opencart

Ссылка на домен по запросу, если готовы приступить оставляйте заявку пришлю ссылку.

Срок 10 дней.

Возможна СБР, либо по предоплате.

Opencart
4 года назад
semsem2009
Чеков 
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Заявки фрилансеров

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