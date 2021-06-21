Натянуть вёрстку на битрикс

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Закрыт5 заявок1659 просмотров

http://valentd2.bget.ru/atex/

http://valentd2.bget.ru/atex/product.html

http://valentd2.bget.ru/atex/search-brands.html

Эти три страницы необходимо интегрировать в работающий сайт на битриксе. Под интеграцией понимается натяжка вёрстки и кодинг. Можем двигаться по-странично, а не все 3 сразу.

4 года назад
tassay
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