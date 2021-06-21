Нужна помощь специалиста по Modx Evolution ТЗ 1. На сайте интернет-магазина нужно разобраться в калькуляторе товара http://joxi.ru/EA4Yw4qfvxyb0r 2. Нужно перенастроить калькулятор добавить новые размеры и т. д. но что бы ...
Натянуть вёрстку на битрикс
http://valentd2.bget.ru/atex/product.html
http://valentd2.bget.ru/atex/search-brands.html
Эти три страницы необходимо интегрировать в работающий сайт на битриксе. Под интеграцией понимается натяжка вёрстки и кодинг. Можем двигаться по-странично, а не все 3 сразу.
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