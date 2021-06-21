Необходимо устранить SQL-ошибку и снять проактивную защиту от изменений на сайте, работающем на CMS ModX Evolution. Внести изменения на странице контактов: удалить старую контактную информацию и добавить новый адрес в Лобне, включая корректную точку на карте. Также изменить название пункта в шапке на 'Адрес офиса' и восстановить защиту после внесения изменений.