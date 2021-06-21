Специалист по Modx

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Закрыт4 заявки1286 просмотров

Нужна помощь специалиста по Modx Evolution

ТЗ

1. На сайте интернет-магазина нужно разобраться в калькуляторе товара http://joxi.ru/EA4Yw4qfvxyb0r

2. Нужно перенастроить калькулятор добавить новые размеры и т. д. но что бы все считало правильно (цену и комплектацию) для каждого размера

Цена работы в заявках, подробности в переписки

MODX
4 года назад
zhenich888
Евгений 
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