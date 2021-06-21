Необходимо устранить SQL-ошибку и снять проактивную защиту от изменений на сайте, работающем на CMS ModX Evolution. Внести изменения на странице контактов: удалить старую контактную информацию и добавить новый адрес в Лобне, включая корректную точку на карте. Также изменить название пункта в шапке на 'Адрес офиса' и восстановить защиту после внесения изменений.
Специалист по Modx
Нужна помощь специалиста по Modx Evolution
ТЗ
1. На сайте интернет-магазина нужно разобраться в калькуляторе товара http://joxi.ru/EA4Yw4qfvxyb0r
2. Нужно перенастроить калькулятор добавить новые размеры и т. д. но что бы все считало правильно (цену и комплектацию) для каждого размера
Цена работы в заявках, подробности в переписки
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 года назад
- $50
Требуется натянуть лэндинг на WordPress с возможностью редактирования контента. Исполнитель должен иметь портфолио и отзывы. Файлы сайта и техническое задание будут предоставлены. В отклике необходимо указатьСистемы управления (CMS)17 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо установить пустой шаблон OpenCart и настроить выгрузку товара с сервиса elkogroup.com для проверки функционала. Задача должна быть выполнена сегодня. Ожидается указание цены и готовность немедленного начала работы.Закрыт4 года назад
Требуется натянуть готовую верстку на систему управления OpenCart. Оплата будет осуществляться поэтапно. Ищем исполнителей, готовых приступить к работе сразу.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется перенести сайт с Joomla на WordPress с использованием Elementor. Необходимо сохранить текущие калькуляторы на отдельных страницах. Ожидается, что исполнители имеют опыт в подобных проектах и навыки программирования.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется front-end разработчик для работы с системами управления Shopify и Wordpress на 2 недели. Основная задача - оптимизация сайтов и создание адаптивного дизайна для стартовых страниц, объем работы около 40 часов. Возможность продолжения сотрудничества.Закрыт4 года назад
Требуется перенести новый дизайн с Фигмы на действующий сайт на WordPress, использующий Divi. Имеется доступ к исходным макетам. Открыты к предложениям по улучшению процесса переноса.Закрыт4 года назад
Требуется разработка плагина для передачи заказов из WooCommerce в CRM/ERP. Необходимо доработать существующий модуль, используя методы из плагина для OpenCart. Плагин должен быть совместим с различными магазинами и включать инструкции для настройки. Поддержка модуля в будущем предполагается.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 года назад
Требуется внести правки в перевод заголовков, меню и блоков на сайте, созданном на платформе PrestaShop 1.7. Большая часть работы выполнена, необходимо завершить оставшиеся элементы согласно техническому заданию.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать JavaScript-код для системы WooCommerce, который будет удалять добавленные дополнительные опции из корзины при выборе определенного элемента. Задача требует понимания работы с корзиной и обработки событий в JavaScript.Закрыт4 года назад