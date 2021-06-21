Подправить калькулятор на Wordpress

На сайте есть список ингредиентов, чтобы автоматически считать калории (данные об ингредиентах заносятся с админки), по прошествии времени, если открыть страницу, все меры весов ингредиентов "слетают" и их нужно заново проставлять.

Нужно исправить, чтобы при новом открытии, данные не слетали.

Если нужно продемонстрирую онлайн на экране, в лс адрес сайта.

Пишите в заявке цену и сроки.