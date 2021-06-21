Нужно перенести сайт с Bitrix на Opencart Ссылка на домен по запросу, если готовы приступить оставляйте заявку пришлю ссылку. Срок 10 дней. Возможна СБР, либо по предоплате.
Подправить калькулятор на Wordpress
На сайте есть список ингредиентов, чтобы автоматически считать калории (данные об ингредиентах заносятся с админки), по прошествии времени, если открыть страницу, все меры весов ингредиентов "слетают" и их нужно заново проставлять.
Нужно исправить, чтобы при новом открытии, данные не слетали.
Если нужно продемонстрирую онлайн на экране, в лс адрес сайта.
Пишите в заявке цену и сроки.
Заявки фрилансеров
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