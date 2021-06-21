Внести изменения на сайте

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка109 просмотров

На текущем сайте https://lead-service.ru/

работает защита от изменений от Ревизиум, и есть какая то ошибка по SQL

необходимо:

1) устранить ошибку

2) снять проактивную защиту от изменений на сайте (цементирование) Ревизиум

3) внести изменения на сайте:

страница контакты https://lead-service.ru/contact.html:

- Убрать в разделе:

а) В рабочее время: +7 (499) 136-08-53;

ЛПР +7 (495) 505-04-82

Внимание! Офис в Москве в настоящее время находится в режиме дистанционной работы. Городской телефонный номер офиса +7 (495) 363-93-62 не функционирует.

б) г. Москва, 1-й Люсиновский пер., д. 3 "Б".

Офисный центр «Доходный дом Шервуд», главный вход, 3 этаж.

в) г. Пермь, ул. Екатерининская, 122

14 этаж, оф. 129

д) АР Крым, г. Саки,

Курортная улица, 101

е) фотографию офисного центра снаружи в разделе контакты.

- Добавить в раздел контакты адес:

а) Московская область, г. Лобня, ул. Маяковского, 4Б

б) Вставь корректную точку на карте по адресу Московская область, г. Лобня, ул. Маяковского, 4Б

В шапке пункт "Фото нашего офиса" измени на Адрес офиса

4) восстановить проактивную защиту от изменений на сайте (цементирование)

доп инфо:

- сайт работает на CMS ModX Evolution

MODXSQL
4 года назад
jhufys
28 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

iKey
28 лет
9 лет в сервисе
Был
12 часов назад
4 года назад
$35
1 день
Escrow
Работа выполнена быстро и качественно, исполнитель коммуникабельный и с ответственностью отнесся к задаче.
Четко поставленная задача - 50% залог успеха) очень приятно работать с этим человеком!

Заявки фрилансеров

iKey
28 лет
9 лет в сервисе
Был
12 часов назад
4 года назад

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