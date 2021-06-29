Поправить сайт на WordPress

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Завершен6 заявок1438 просмотров

На сайте в одном блоке не отображается стиль заголовка, в админке отображается правильно, на странице сайта нет. Во всех остальных блоках заголовки отображаются корректно. Постоплата.

WordPress
4 года назад
irbol
Олег 
52 года
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
4 года назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Василий
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Денис
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Паве
 
43 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
4 года назад
Андрей
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Герман
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
29 отзывов
4 года назад