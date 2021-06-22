Сайт на движке Wordpress, вся информация на английском ( нужно добавить смену языка на русский и украинский) , а также обновить контактную информацию на сайте ( почта, телефон) сроки сжатые: 2 дня
Настроить чпу opencart
Сайта работал, но в один момент перестали работать ссылки чпу. Главная все ок, при переходе на другие страницы 404. htaccess не правили, работало все норм
Заявки фрилансеров
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