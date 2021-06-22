Настроить чпу opencart

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Закрыт2 заявки487 просмотров

Сайта работал, но в один момент перестали работать ссылки чпу. Главная все ок, при переходе на другие страницы 404. htaccess не правили, работало все норм

Opencart
4 года назад
MrWebstile
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