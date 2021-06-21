Сделать доработки на Wp

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки2089 просмотров

Есть отзывы на сайте: https://euroexpresscredit.ru/o-kompanii/otzyvy/Также они есть на главной странице и будут на других (в виде отдельного экрана).Необходимо реализовать:1. Добавление видео/фото отзывов через админку.2. Показ видео/фото(fancybox) в местах размещения отзывов.Дам доступ к админке и шаблону. Видео-фото отзывы предоставлю.

WordPress
4 года назад
Rod9
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Илья
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Валентин
 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
42 отзыва(-1)
4 года назад

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