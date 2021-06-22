Добавить смену языка на одностраничный сайт!

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок2279 просмотров

Сайт на движке Wordpress, вся информация на английском ( нужно добавить смену языка на русский и украинский) , а также обновить контактную информацию на сайте ( почта, телефон)

сроки сжатые: 2 дня

WordPress
4 года назад
guest_16243473772393
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Заявки фрилансеров

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