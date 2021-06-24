Поправить верстку на bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка302 просмотра

Здравствуйте! Есть сайт dezishop.ru на bitrix, шаблон aspro next.

Включен стандартный горизонтальный фильтр в каталоге. Нужно: оставить только фильтр по бренду (убрать цену и кнопки, фильтр ajax и применяется без необходимости нажать на кнопку); фильтр нужно разместить в одну строку с сортировкой и сделать выпадающим списком, где можно выбрать несколько брендов одновременно.

Прошу указать сроки и стоимость.

AJAX
4 года назад
poppy_coloured
Любовь 
34 года
8 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
$27
2 дня
Escrow
Артем очень быстро и качественно поправил фильтр на сайте. Рекомендую!
Работаем не первый раз, все отлично! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад