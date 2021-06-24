Поправить верстку на bitrix

Здравствуйте! Есть сайт dezishop.ru на bitrix, шаблон aspro next.

Включен стандартный горизонтальный фильтр в каталоге. Нужно: оставить только фильтр по бренду (убрать цену и кнопки, фильтр ajax и применяется без необходимости нажать на кнопку); фильтр нужно разместить в одну строку с сортировкой и сделать выпадающим списком, где можно выбрать несколько брендов одновременно.

Прошу указать сроки и стоимость.