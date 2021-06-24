Сайта работал, но в один момент перестали работать ссылки чпу. Главная все ок, при переходе на другие страницы 404. htaccess не правили, работало все норм
Поправить верстку на bitrix
Здравствуйте! Есть сайт dezishop.ru на bitrix, шаблон aspro next.
Включен стандартный горизонтальный фильтр в каталоге. Нужно: оставить только фильтр по бренду (убрать цену и кнопки, фильтр ajax и применяется без необходимости нажать на кнопку); фильтр нужно разместить в одну строку с сортировкой и сделать выпадающим списком, где можно выбрать несколько брендов одновременно.
Прошу указать сроки и стоимость.
Выбранный исполнитель
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