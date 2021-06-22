Копия сайта + натянуть на simple

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Закрыт1 заявка1543 просмотра

Нужно сделать копию сайта gazony.com на CMS Simple.

Цена, сроки.

4 года назад
BonTon
39 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-3)
4 года назад

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