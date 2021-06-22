Копия сайта + натянуть на simple

Есть отзывы на сайте: https://euroexpresscredit.ru/o-kompanii/otzyvy/Также они есть на главной странице и будут на других (в виде отдельного экрана).Необходимо реализовать:1. Добавление видео/фото отзывов через админку.2. Показ видео/фото(fancybox) в местах размещения отзывов.Дам доступ к админке и шаблону. ...