Bitrix: разработка и поддержка

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок1721 просмотр

Нужна техподдержка и усовершенствование сайта https://www.zlat-edu.ru/, созданного на Bitrix, например, добавление баннеров / лид-магнитов, чата-всплывашки, интерактивного расписания курсов, налаживание интеграции сайта с платежной системой Робокасса и 1С и пр. Работа постоянная, нагрузка неполная, оплата сдельная. Просим кандидатов прикреплять примеры разработанных сайтов на Bitrix.

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