Разработка сайта (интернет-магазин) по готовой верстке на битриксе (cms bitrix). Требования: Сертификаты битрикса. Актуальные кейсы по интернет-магазинам. ТЗ кандидатам. Приоритет тем, кто быстрее ответит. Много интересных ...
Bitrix: разработка и поддержка
Нужна техподдержка и усовершенствование сайта https://www.zlat-edu.ru/, созданного на Bitrix, например, добавление баннеров / лид-магнитов, чата-всплывашки, интерактивного расписания курсов, налаживание интеграции сайта с платежной системой Робокасса и 1С и пр. Работа постоянная, нагрузка неполная, оплата сдельная. Просим кандидатов прикреплять примеры разработанных сайтов на Bitrix.
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