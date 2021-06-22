Нужно за 7 дней посадить html шаблон (уже сверстан) на CMS PrestaShop. Подробности (ссылка на сайт и шаблоны) скину в ЛС.
Доделать сайт на October CMS
Нужно доделать сайт на OctoberCMS. Почти все странички сделаны, есть зачатки админки. Нужно сделать: 1) Сделать простую понятную админка; 2) Допилить шаблон странички товара; 3) Сделать связи между БД (сайт на тематику тракторов) Техника-Запчасти-Услуги; 4) Задеплоить это все; 5) Объяснить мне код и не ебстись с введением в админку вещей, которые будут меняться раз в 2 года. НЕ НУЖНО: Менять какое-то слово на какой-то страничке, потому что оно мне не нравится; Двигать контейнер на 2мм вправо; Писать тексты для страничек. Созваниваемся в Зуме, обсуждаем спринт, делаем, смотрим, правим, катим, повторяем. Вы новичок в разработке? Ниче страшного, подольше поговорим в Зуме. Вы не хотите бесконечный проект с кучей итераций? Делаете что обещали. За свои хотелки, которые у меня появятся в процессе я доплачу.
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