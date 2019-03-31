nastena08520852

Всем привет. На сайт необходимо внести правки. ТЗ на правки https://docs.google.com/document/d/1pK-_otdD3RHYdITS7SHBlvsQCVBvCt0YlsJbzgMPrDU/edit?usp=sharing Интересует срок и стоимость. Спасибо.
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо сделать анимацию 2 элементов. Исходник имеется в векторе и svg. Картинки которые необходимо анимировать: [url=http://prntscr.com/n5dgfh]http://prntscr.com/n5dgfh[/url] [url=http://prntscr.com/n5dgzw]http://prntscr.com/n5dgzw[/url] Пример анимации [url=https://vintage.com.ua/]https://vintage.com.ua[/url]HTML-верстка2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать анимацию 2 элементов. Исходник имеется в векторе и svg. Картинки которые необходимо анимировать: http://prntscr.com/n5dgfh http://prntscr.com/n5dgzw Пример анимации https://vintage.com.uaHTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Идея главной страницы: Компания занимается : отоплением и вентиляцией в многоквартирных домах и спортивные площадки. я прикрепила картинку проект современного дома на ладони, хотим чтоб на главной был дом,(без человека) а при наведении или как сайт откроется, была анимация внутри ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад