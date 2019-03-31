nastena08520852

Анастасия Смирнова nastena08520852

 
33 годаРоссия/Калининград
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
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  • Сделать анимацию для сайта на canvas

    Необходимо сделать анимацию 2 элементов. Исходник имеется в векторе и svg. Картинки которые необходимо анимировать: [url=http://prntscr.com/n5dgfh]http://prntscr.com/n5dgfh[/url] [url=http://prntscr.com/n5dgzw]http://prntscr.com/n5dgzw[/url] Пример анимации  [url=https://vintage.com.ua/]https://vintage.com.ua[/url]

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать анимацию на canvas

    Необходимо сделать анимацию 2 элементов. Исходник имеется в векторе и svg. Картинки которые необходимо анимировать: http://prntscr.com/n5dgfh http://prntscr.com/n5dgzw Пример анимации  https://vintage.com.ua

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Необходимо разработать дизайн корпоративного сайта

    Идея главной страницы: Компания занимается : отоплением и вентиляцией в многоквартирных домах и спортивные площадки. я прикрепила картинку проект современного дома на ладони, хотим чтоб на главной был дом,(без человека) а при наведении или как сайт откроется, была анимация внутри ...

    JavascriptHTMLCSSjQueryФорма обратной связи
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
Acreator
Антон 
28 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Сделать анимацию на canvas
Спасибо за интересный проект! Постановка задачи, коммуникация, оплата - всё ок. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Антон, спасибо большое за работу. Работа выполнена в указанные сроки на высшем уровне. Рекомендую как ответственного человека и опытного специалиста.
Ответный отзыв
Frambuas
Елена 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
$140
10 баллов
5 лет назад
Необходимо разработать дизайн корпоративного сайта
Спасибо за сотрудничество! Работать с Анастасией одно удовольствие: четкая постановка задачи, коммуникация на высшем уровне, своевременная оплата! Мои самые лучшие рекомендации!
Заказывали дизайн сайта, остались очень довольны. Сделали все,что мы хотели. Спасибо за работу.))
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