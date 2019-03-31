nastena08520852

Идея главной страницы: Компания занимается : отоплением и вентиляцией в многоквартирных домах и спортивные площадки. я прикрепила картинку проект современного дома на ладони, хотим чтоб на главной был дом,(без человека) а при наведении или как сайт откроется, была анимация внутри ...