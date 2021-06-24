Доброго дня! Нужно реализовать личный кабинет на WP. для службы доставки. Прикрепляю ссылку на фигму, там структура, и файл - там описание. Сориентируйте по срокам и стоимости. Спасибо.

https://www.figma.com/file/cxMAUvsvjbLxr7WH2ONP9f/Untitled?node-id=0%3A1