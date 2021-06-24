Личный кабинет на Wordpress

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Закрыт2 заявки2492 просмотра

Доброго дня! Нужно реализовать личный кабинет на WP. для службы доставки.  Прикрепляю ссылку на фигму, там структура, и файл - там описание.  Сориентируйте по срокам и стоимости. Спасибо.

https://www.figma.com/file/cxMAUvsvjbLxr7WH2ONP9f/Untitled?node-id=0%3A1

FigmaNode.jsWordPress
4 года назад
Vladislav_Naida
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