Шаблон wordpress - верстка и натяжка - по примеру сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки1695 просмотров

Сайт пример https://goo-gl.ru/qq9Fx

Необходимо сделать аналогичный шаблон для wordpress  (желательно использовать премиум тему FLATSOME с ее доработкой) и настроить.

ТЗ:

  • дизайн один в один
  • вывод на главной товаров с горизонтальной картинкой ( в карточке товара - дополнительное поле для горизонтального изображения и чексбокс для вывода или невывода на главной)
  • карточки товаров, атрибуты товаров, свойства товаров, меню, шапка - как на сайте примере.
WordPress
4 года назад
bratka_panya
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