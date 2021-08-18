Перевод сайта с Битрикс на MODx

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок2066 просмотров

Требуется опытный программист с отличным знанием MODx.

Необходимо перевести сайт 1 в 1 с CMS Битрикс на MODx.

Также нужно будет перенести весь контент с сохранением мета тегов и заголовков, возможно в рамках этой задачи или отдельной. Страниц более 600.

URL сайта скину в личку.

MODX
4 года назад
Jokerik
Олег 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

ccista
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
4 года назад
$100
25 дней
Отличный программист. Работа по проекту прошла очень хорошо, Сергей постоянно на связи. Любые вопросы обсуждаются и находится решение. Рекомендую как ответственного исполнителя для проектов любой сложности.
Отличный заказчик, всегда на связи, всегда готов к обсуждению реализации задач. Очень доволен сотрудничеством!

Заявки фрилансеров

Виктория
 
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