Требуется внести правки на сайт согласно техническому заданию. Ознакомьтесь с документом, чтобы понять объем работы. Укажите срок выполнения и стоимость услуг.
Перевод сайта с Битрикс на MODx
Требуется опытный программист с отличным знанием MODx.
Необходимо перевести сайт 1 в 1 с CMS Битрикс на MODx.
Также нужно будет перенести весь контент с сохранением мета тегов и заголовков, возможно в рамках этой задачи или отдельной. Страниц более 600.
URL сайта скину в личку.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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