Нужно сделать плагин для для WordPress и Bitrix.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки2546 просмотров

Здравствуйте меня зовут Роман, я специалист техподдержки сервиса Garantyr.

Нам нужен плагин доп. гарантии для WordPress и Bitrix.

ТЗ https://docs.google.com/document/d/1BTKjqQYyU0C67LsIDar6nWqENPYUz648ARy0aKYpSJ0

WordPress
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