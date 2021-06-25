Пару мелких правок на MODX

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок621 просмотр

1. Необходимо починить формы обратной связи, не доходят письма, и сделать удобную возможность смены имейла куда отправлять

2. Поставить гугл карту 

MODX Revolution 2.7.2-pl

MODX
4 года назад
MasterNeo
31 год
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

niko647
31 год
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
$10
1 день
Escrow
Правки по ModX! Выполнено все очень оперативно и хорошо. Рекомендую к сотрудничеству
Отличный заказчик! Сразу предоставил все доступы которые я запросил. Моментально проверил и оплатил работу. Рекомендую Станислава как ответственного заказчика!

Заявки фрилансеров

niko647
31 год
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
Данияр
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
13 отзывов
4 года назад
Наталья
 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 часа назад
92 отзыва
4 года назад
Григорий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва(-1)
4 года назад
Сергей
 
42 года
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
93 отзыва(-1)
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