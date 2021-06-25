Требуется создать аналогичный шаблон для WordPress, используя премиум тему FLATSOME с доработкой. Дизайн должен быть идентичен примеру, с выводом товаров на главной странице и дополнительными полями в карточках товаров. Настройка меню и шапки также должна соответствовать указанному сайту.