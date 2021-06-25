Необходимо установить WordPress, настроить шаблон, вставить заготовленный контент и картинки, а также настроить кеширование и SEO-плагины. Добавить блоки с сайта референса и внести мелкие правки по запросу клиента. Срок выполнения — 1-2 дня.
Изменить дизайн главной страницы сайта WordPress
Требуется изменить дизайн главной страницы на сайте WordPress, добавить под шапкой сайта область меню с индивидуальным дизайном (в мобильной и дескстопной версиях).
Адрес сайта во вложении.
Подробные детали проекта после получения заявок и выбора среди исполнителей.
Просьба к фрилансерам сразу писать примерную цену работы, срок а также способ оплаты.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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