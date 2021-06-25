Изменить дизайн главной страницы сайта WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок803 просмотра

Требуется изменить дизайн главной страницы на сайте WordPress, добавить под шапкой сайта область меню с индивидуальным дизайном (в мобильной и дескстопной версиях).

Адрес сайта во вложении.

Подробные детали проекта после получения заявок и выбора среди исполнителей.

Просьба к фрилансерам сразу писать примерную цену работы, срок а также способ оплаты.

WordPress
4 года назад
tonik-x
Антон 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

GrinMorg
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$5
1 день
Рекомендую Григория. Все оперативно, грамотно. В процессе работы всегда был на связи, принимал возникающие поправки к первоначальному проекту.
Понятные задачи, контактный заказчик. Рад был сотрудничать!

Заявки фрилансеров

GrinMorg
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
22 минуты назад
27 отзывов
4 года назад
Герман
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
29 отзывов
4 года назад
Алексей
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
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3 дня назад
287 отзывов
4 года назад
Алексей
 
34 года
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Был
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