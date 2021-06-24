Настройка шаблона на Wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок2764 просмотра

ТЗ

1.Установить Wordpress

2.Настроить шаблон.

3.Вставить контент заготовленный , картинки тексты.

4.Настроить кеширование , плагин сео , все базовые настройки.

5.Добавить блоки которые есть на сайте референсе.

6.Внедрить мелкие правки от клиента если они будут.

Шаблон для настройки - https://themeforest.net/item/homeo-real-estate-wordpress-theme/26372986#

Сайт референс - https://fresco.od.ua/

Сроки 1-2 дня.

WordPress
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denielsonis
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