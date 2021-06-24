Требуется разработка плагина дополнительной гарантии для платформ WordPress и Bitrix. Необходимо учитывать функциональность согласно техническому заданию. Ожидается качественная реализация с учетом всех требований.
Настройка шаблона на Wordpress
ТЗ
1.Установить Wordpress
2.Настроить шаблон.
3.Вставить контент заготовленный , картинки тексты.
4.Настроить кеширование , плагин сео , все базовые настройки.
5.Добавить блоки которые есть на сайте референсе.
6.Внедрить мелкие правки от клиента если они будут.
Шаблон для настройки - https://themeforest.net/item/homeo-real-estate-wordpress-theme/26372986#
Сайт референс - https://fresco.od.ua/
Сроки 1-2 дня.
Заявки фрилансеров
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