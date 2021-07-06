Доделать сайт

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Завершен7 заявок2383 просмотра

Требуется натянуть верстку на вордпрес, сделать плагин оптимизации, добавить метатеги, отредактировать раздел проблемы при плохом фэн-шуй ( вписать примеры ), блок услуги оформить по человечески, добавить отзывы из инстаграмм, загрузить на хостинг и привязать доменhttp://demo62.ru/fang/

WordPress
4 года назад
Bammbino
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

egowka
Герман 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
29 отзывов
4 года назад
$165
8 дней
Мастер своего дела,с полуслова понимает потребности заказчика. На любую просьбу реагирует очень быстро и видна его заинтересованность в результате.Очень приятный в общении,объясняет все простыми словами. Профессионал,добавить нечего.Буду рекомендовать и при необходимости,обращаться Благодарю от всей души.Успехов и процветания
С Константином приятно работать, адекватный заказчик. Быстро отвечает на вопросы и производит оплату. Общаться с ним одно удовольствие. Знает, чего хочет получить в итоге. С такими людьми, как Костя, работа превращается в одно удовольствие. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Мария
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 минут назад
15 отзывов(-1)
4 года назад
Сергей
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов
4 года назад
Кирилл
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Георгий
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 отзывов(-2)
4 года назад
egowka
Герман 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
29 отзывов
4 года назад
Алексей
 
34 года
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