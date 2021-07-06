Мастер своего дела,с полуслова понимает потребности заказчика. На любую просьбу реагирует очень быстро и видна его заинтересованность в результате.Очень приятный в общении,объясняет все простыми словами. Профессионал,добавить нечего.Буду рекомендовать и при необходимости,обращаться Благодарю от всей души.Успехов и процветания