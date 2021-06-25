Перенос сайта с Tilda на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки2468 просмотров

Перенос сайта с Tilda на Wordpress

Вопросы:

1. Сроки

2. Бюджет

3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним,можно сделать разбивку на этапы и оплата за каждый этап проделанный.

4. Когда можете начать работу

5. Вопросы по проекту

TildaWordPress
4 года назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Заявки фрилансеров

Роман
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
4 года назад
Николай
 
53 года
12 лет в сервисе
Был
17 дней назад
11 отзывов(-2)
4 года назад
Микаел
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Разработка модуля по регистрации доменов для Drupal

    $270

    Требуется разработать модуль для Drupal 7, который позволит регистрировать доменные имена через API REG.RU. Также планируется интеграция с webnames и ru-center. Подробности указаны в техническом задании. Стоимость разработки составляет $270.

    Drupal
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать страницу(блоки) в Divi Wordpress

    Необходимо разработать блоки шапки и подвала в Divi builder, основываясь на существующей странице. Важна адаптивность блоков для корректного отображения. Основное внимание уделить области шапки с меню и подвалам, которые будут использоваться в Theme Builder. Контентная часть не является приоритетной.

    WordPress
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Правки сайта-портфолио

    Требуется внести правки на сайт-портфолио, созданный на WordPress. Необходимо добавить видео в фон шапки, изменить изображения фона в контенте, подкорректировать размеры шрифтов, доработать анимацию и изменить прелоадер. Ожидаются профессиональные навыки работы с WP.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Доделать сайт

    Требуется завершить работу над сайтом на WordPress: натянуть верстку, разработать плагин для оптимизации, добавить метатеги, отредактировать раздел о фэн-шуй с примерами, оформить блок услуг и интегрировать отзывы из Instagram. Также необходимо загрузить сайт на хостинг и привязать домен.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Доделать сайт разместить на хостинге

    Необходимо завершить работу над сайтом на WordPress: натянуть верстку, создать плагин для оптимизации, добавить метатеги и отредактировать раздел 'Проблемы при плохом фэн-шуй'. Также требуется оформить блок услуг, добавить отзывы из Instagram, загрузить сайт на хостинг и привязать домен.

    WordPress
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Изменить дизайн главной страницы сайта WordPress

    Необходимо изменить дизайн главной страницы сайта на WordPress, добавив область меню с уникальным дизайном для мобильной и десктопной версий. Подробности будут обсуждены с выбранными исполнителями. Укажите примерную цену, сроки выполнения и способ оплаты.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Настройка шаблона на Wordpress

    $50

    Необходимо установить WordPress, настроить шаблон, вставить заготовленный контент и картинки, а также настроить кеширование и SEO-плагины. Добавить блоки с сайта референса и внести мелкие правки по запросу клиента. Срок выполнения — 1-2 дня.

    WordPress
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно сделать плагин для для WordPress и Bitrix.

    Требуется разработка плагина дополнительной гарантии для платформ WordPress и Bitrix. Необходимо учитывать функциональность согласно техническому заданию. Ожидается качественная реализация с учетом всех требований.

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Пару мелких правок на MODX

    Требуется выполнить несколько мелких правок на MODX Revolution 2.7.2-pl. Необходимо починить формы обратной связи, чтобы письма доходили, а также обеспечить возможность смены имейла для отправки. Дополнительно требуется установить Google карту на сайт.

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад