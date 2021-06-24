Необходимо разработать блоки шапки и подвала в Divi builder, основываясь на существующей странице. Важна адаптивность блоков для корректного отображения. Основное внимание уделить области шапки с меню и подвалам, которые будут использоваться в Theme Builder. Контентная часть не является приоритетной.
Разработка модуля по регистрации доменов для Drupal
Добрый день!
Заказ по модулю для Drupal 7 по регистрации доменных имен через API REG.RU (затем: webnames и ru-center).
Прилагаю техническое задание https://docs.google.com/document/d/1C9WscVUyKSfWCqTKwK-zpXXE0-fQdyw3iYHPi9Vv9K4/edit?usp=sharing
Стоимость разработки $270
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 года назад
Требуется внести правки на сайт-портфолио, созданный на WordPress. Необходимо добавить видео в фон шапки, изменить изображения фона в контенте, подкорректировать размеры шрифтов, доработать анимацию и изменить прелоадер. Ожидаются профессиональные навыки работы с WP.Завершен4 года назад
Требуется завершить работу над сайтом на WordPress: натянуть верстку, разработать плагин для оптимизации, добавить метатеги, отредактировать раздел о фэн-шуй с примерами, оформить блок услуг и интегрировать отзывы из Instagram. Также необходимо загрузить сайт на хостинг и привязать домен.Завершен4 года назад
Необходимо завершить работу над сайтом на WordPress: натянуть верстку, создать плагин для оптимизации, добавить метатеги и отредактировать раздел 'Проблемы при плохом фэн-шуй'. Также требуется оформить блок услуг, добавить отзывы из Instagram, загрузить сайт на хостинг и привязать домен.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо изменить дизайн главной страницы сайта на WordPress, добавив область меню с уникальным дизайном для мобильной и десктопной версий. Подробности будут обсуждены с выбранными исполнителями. Укажите примерную цену, сроки выполнения и способ оплаты.Завершен4 года назад
- $50
Необходимо установить WordPress, настроить шаблон, вставить заготовленный контент и картинки, а также настроить кеширование и SEO-плагины. Добавить блоки с сайта референса и внести мелкие правки по запросу клиента. Срок выполнения — 1-2 дня.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработка плагина дополнительной гарантии для платформ WordPress и Bitrix. Необходимо учитывать функциональность согласно техническому заданию. Ожидается качественная реализация с учетом всех требований.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужна реализация личного кабинета на платформе WordPress для службы доставки. Обязательно следуйте структуре, представленной в Figma. Укажите сроки и стоимость выполнения проекта.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется выполнить несколько мелких правок на MODX Revolution 2.7.2-pl. Необходимо починить формы обратной связи, чтобы письма доходили, а также обеспечить возможность смены имейла для отправки. Дополнительно требуется установить Google карту на сайт.Завершен4 года назад
Требуется создать аналогичный шаблон для WordPress, используя премиум тему FLATSOME с доработкой. Дизайн должен быть идентичен примеру, с выводом товаров на главной странице и дополнительными полями в карточках товаров. Настройка меню и шапки также должна соответствовать указанному сайту.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт4 года назад