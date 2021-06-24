Необходимо разработать блоки шапки и подвала в Divi builder, основываясь на существующей странице. Важна адаптивность блоков для корректного отображения. Основное внимание уделить области шапки с меню и подвалам, которые будут использоваться в Theme Builder. Контентная часть не является приоритетной.