Сделать блоки шапки и подвала в Divi builder на основе существующей страницы, прикрепил скриншот.

Самое главное область шапки с меню и подвалов, они пойдут в Theme Builder в шапку и подвал.

Область контента важен только слайдер и заголовок, контентная часть не важна.

Задача, чтобы я потом вставил это в Theme Builder

Блоки должны быть адаптивными.