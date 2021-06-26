Добавить новые страницы на Tilda

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт13 заявок1822 просмотра

Есть контент и понимание структуры новых страниц. Страницы небольшие. Это портфолио.

Tilda
4 года назад
guest_15720229361399
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Людмила
 
42 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Екатерина
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Никита
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Даниил
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Мария
 
32 года
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Маргарита
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ксения
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад
Вадим
 
33 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Катя
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Полянская
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Роман
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
4 года назад
Елена
 
35 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Ярослав
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-1)
4 года назад

  • Похожие заказы

  • WP: создать произвольное поле к товару и вывести его в плитке товара

    Требуется доработка на WordPress: создать произвольное поле для товара и вывести его в плитке товара в каталоге. Используйте карбон для реализации полей и SCSS для стилей. Возможно, потребуется внести изменения в верстку. Укажите стоимость работы и сроки выполнения.

    SCSSWordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработать сайт на Joomla

    Необходимо разработать сайт на последней версии Joomla с учетом готовых макетов страниц и переносом всех метатегов с старого сайта aquatoria.kiev.ua. Адаптивная версия обязательна, дизайнер предоставит все необходимые материалы. Сроки и стоимость выполнения работы уточняются.

    JoomlaNode.js
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Дотянуть до зеленой зоны Page Speed сайт на Okay CMS

    Необходимо дотянуть сайт на Okay CMS до зеленой зоны по Page Speed. Задача включает сжатие стилей, скриптов и изображений, а также общую оптимизацию кода. Ищем специалистов, имеющих опыт работы с данной CMS.

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Обучение Битриксу 24 руководителя

    Ищется специалист по Битрикс 24 для обучения руководителя работе с системой. Необходимо показать, как смотреть отчеты по различным срезам данных и объяснить функционал CRM, чтобы обеспечить эффективное управление и анализ информации.

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Система скидок в WordPress

    Требуется добавить накопительную систему скидок в WooCommerce, привязанную к пользователю. Скидка должна зависеть от сумм заказов: 3% при заказе 10000 рублей, 5% при 15000 рублей. Использование бесплатного плагина приветствуется. Укажите свою цену в комментарии к заказу.

    WooCommerceWordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Перенос сайта с Tilda на Wordpress

    Требуется перенос сайта с платформы Tilda на Wordpress. Необходимо определить сроки и бюджет, а также расписать этапы работы с разбивкой на оплату за каждый из них. Уточните, когда возможно начать выполнение проекта и задайте вопросы по его реализации.

    TildaWordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка модуля по регистрации доменов для Drupal

    $270

    Требуется разработать модуль для Drupal 7, который позволит регистрировать доменные имена через API REG.RU. Также планируется интеграция с webnames и ru-center. Подробности указаны в техническом задании. Стоимость разработки составляет $270.

    Drupal
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать страницу(блоки) в Divi Wordpress

    Необходимо разработать блоки шапки и подвала в Divi builder, основываясь на существующей странице. Важна адаптивность блоков для корректного отображения. Основное внимание уделить области шапки с меню и подвалам, которые будут использоваться в Theme Builder. Контентная часть не является приоритетной.

    WordPress
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Правки сайта-портфолио

    Требуется внести правки на сайт-портфолио, созданный на WordPress. Необходимо добавить видео в фон шапки, изменить изображения фона в контенте, подкорректировать размеры шрифтов, доработать анимацию и изменить прелоадер. Ожидаются профессиональные навыки работы с WP.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад