Требуется доработка на WordPress: создать произвольное поле для товара и вывести его в плитке товара в каталоге. Используйте карбон для реализации полей и SCSS для стилей. Возможно, потребуется внести изменения в верстку. Укажите стоимость работы и сроки выполнения.
Добавить новые страницы на Tilda
Есть контент и понимание структуры новых страниц. Страницы небольшие. Это портфолио.
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