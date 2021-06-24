Ищется специалист по Битрикс 24 для обучения руководителя работе с системой. Необходимо показать, как смотреть отчеты по различным срезам данных и объяснить функционал CRM, чтобы обеспечить эффективное управление и анализ информации.
Дотянуть до зеленой зоны Page Speed сайт на Okay CMS
Всём привет! Нужно дотянсть до зеленой зоны по Page Speed сайт, работающий на CMS Okey.
Пожать стили, скрипты, картинки, оптимизировать код, в общем, всё как обычно.
Прошу обращаться только спецов по данной цмске. Не тратьте моё и своё время !!!
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