Дотянуть до зеленой зоны Page Speed сайт на Okay CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки719 просмотров

Всём привет! Нужно дотянсть до зеленой зоны по Page Speed сайт, работающий на CMS Okey.

Пожать стили, скрипты, картинки, оптимизировать код, в общем, всё как обычно.

Прошу обращаться только спецов по данной цмске. Не тратьте моё и своё время !!!

4 года назад
guest_16124294564651
4 года в сервисе
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4 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
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