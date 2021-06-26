WP: создать произвольное поле к товару и вывести его в плитке товара

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки402 просмотра

добрый день!

Есть доработка на WP: создать произвольное поле к товару и вывести его в плитке товара в каталоге.

﻿Поля реализованы через карбон

Стили scss

Возможно нужно будет чуть верстку подправить. https://prnt.sc/16rwpke

В заявке указывайте стоимость работы и сроки.

SCSSWordPress
4 года назад
vertyaev
Вертяев 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

GrinMorg
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$15
1 день
Отличная работа! Обещание держит, сроки соблюдает, супер лояльный, спокойно реагирует на правки. Хорошо знаком с Wordpress, разбирается в верстке, sass. Рекомендую к сотрудничеству!
Созвонились с заказчиком, все понятно объяснил. Не торопил со сдачей работы. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Алексей
 
60 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
GrinMorg
27 лет
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4 года назад
4 года назад
Андрей
 
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Георгий
 
23 года
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3 года назад
13 отзывов(-2)
4 года назад

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