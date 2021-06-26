Требуется подцепить верстку на движок WordPress для небольшого сайта. Верстка уже прикреплена. Необходимо указать примерные сроки выполнения задачи.
WP: создать произвольное поле к товару и вывести его в плитке товара
добрый день!
Есть доработка на WP: создать произвольное поле к товару и вывести его в плитке товара в каталоге.
Поля реализованы через карбон
Стили scss
Возможно нужно будет чуть верстку подправить. https://prnt.sc/16rwpke
В заявке указывайте стоимость работы и сроки.
Выбранный исполнитель
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