Проблема с сайтом на WP после обновления

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Закрыт2 заявки341 просмотр

Проблема с сайтом на WP после обновления движка

После нажатия на кнопку подтвердить заказ, сайт бесконечно загружается

изменился дизайн главной

https://shri.gorinagames.ru/

WordPress
4 года назад
Pacan4ik94
Андрей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
60 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
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4 года назад
Дмитрий
 
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4 года в сервисе
Был
4 года назад
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