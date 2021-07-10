Небольшие доработки в шаблоне на WordPress

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки2197 просмотров

Необходимо сделать небольшие изменения в карточке товара, корзине, и добавить необходимые поля в форме заказа. Более подробно в ТЗ.

сайт http://sakana48.tw1.ru/

WordPress
4 года назад
Stickers
Дмитрий 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

livecaiv
Камол 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$20
5 дней
Escrow
Отличный исполнитель и профессионал своего дела. Всё сделало на 5+! Всегда на связи и очень приятный в общении. Очень доволен всеми этапами сотрудничества. Крайне рекомендую работу с этим человеком, сам буду обращаться и не раз!
Спасибо большое Дмитрию, за интересный проект. Четкая постановка задачи, пример того, когда человек точно знает что хочет получить от исполнителя, к тому же Дмитрий, к счастью с пониманием отнёсся к вопросу времени выполнения задачи, за что отдельная благодарность. Максимально оперативная связь, и никаких проблем с оплатой. Однозначно, рекомендую данного заказчика. Буду рад плодотворному сотрудничеству в будущем!

Заявки фрилансеров

livecaiv
Камол 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
Андрей
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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