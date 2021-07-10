Спасибо большое Дмитрию, за интересный проект. Четкая постановка задачи, пример того, когда человек точно знает что хочет получить от исполнителя, к тому же Дмитрий, к счастью с пониманием отнёсся к вопросу времени выполнения задачи, за что отдельная благодарность. Максимально оперативная связь, и никаких проблем с оплатой. Однозначно, рекомендую данного заказчика. Буду рад плодотворному сотрудничеству в будущем!