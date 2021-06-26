Миграция перенос с HTML на вордпресс сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок1751 просмотр

Миграция перенос с HTML на вордпресс на этот сайт http://howtofixbrowserissues.com/он пока статический с установкой 4 страниц редиректом с помощью .htaccess 1 стр http://howtofixbrowserissues.com/ 2 стр http://howtofixbrowserissues.com/browser-issues/how-to-fix-google-chrome-page-unresponsive-problems/ 3 стр http://howtofixbrowserissues.com/browser-issues/how-to-fix-flash-crashes-in-google-chrome/ 4 стр http://howtofixbrowserissues.com/browser-issues/troubleshooting-google-chrome-crashes/ Пример успешного переноса мой сайт также! https://mirzam.ru/ Папка 1 с .htaccess файл .htaccess :как все реализовано!

Хочу именно также если цена другая пишите свою!

Всего 4 страницы редирект нужен и вордпресс конечно! 

HTMLWordPress
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tex84
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