Требуется настроить функцию печати в 1 клик на сайте WordPress, используя плагин PDF & Print by BestWebSoft или CSS. Цель — обеспечить удобную печать страниц в формате А4. Приложен скриншот для примера. Необходима простота использования и высокая эффективность.
- $5Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходимо разработать решение для скрытия кода AdSense ca-pub-5995593269620590 от парсинга и нахождения сайтов. Требуется шифрование кода и передача через JS для повышения безопасности. Цель — предотвратить DDoS-атаки и защитить ресурсы. Ожидаются предложения по реализации.Закрыт4 года назад
Миграция перенос с HTML на вордпресс на этот сайт http://howtofixbrowserissues.com/он пока статический с установкой 4 страниц редиректом с помощью .htaccess 1 стр http://howtofixbrowserissues.com/ 2 стр http://howtofixbrowserissues.com/browser-issues/how-to-fix-google-chrome-page-unresponsive-problems/ 3 стр http://howtofixbrowserissues.com/browser-issues/how-to-fix-flash-crashes-in-google-chrome/ 4 стр ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт4 года назад
Скрыть код адсенс ca-pub-5995593269620590 по этому скрипту! Замучали скамеры меня, треш рекламой закидывают каждый день мои еле живые сайты! Сайт https://mirzam.ru/ просто я хочу посмотреть эффективен ли этот подход))) 1) String to byte ...Закрыт4 года назад
Внедрить код из двух частей через гугл таг менеджер(tagmanager.google) как на этом сайте www.cancertherapyadvisor.com на мой сайт https://mirzam.ru/ Если стоит дороже пишите свою цену! Явно тут внедрение через таг менеджер ...Закрыт4 года назад
Цель скрыть код сети DFP(Google Doubleclick) ( Network code 21762142461 типа кода адсенс са-1234444) на моем сайте mirzam.ru У меня уже внедрен DFP Нужно обяснить мне как скрыт этот ...Закрыт4 года назад
Дано сайт https://mirzam.ru/ TF равен 0 а CF 15 Цель поднять TF хотя бы от 15 желательно от 30! Сроки как я понял тут будут от 7-15 дней( мне главное чтобы это был ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт4 года назад
Цель: Отрисовать перспективу в Фотошопе( создать фокус простыми линиями в нижней точке рисунка Скриншот 1 ( рисунок есть но меня не устраивает фокусировка взгляда в верхней части рисунка) Что можно сделать чтобы ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт6 лет назад