tex84

Алексей tex84

 
40 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей