На сайте есть карусель благодарственных писем. Нужно сделать чтобы при клике на изображение из данной карусели, оно открывалось как lightbox. Подобная функция есть на галерее благодарственных писем, но она не работает в карусели

На сайте внизу страницы есть всплывающее окно cookies. Нужно сделать чтобы при закрытии его один раз, оно больше не всплывало