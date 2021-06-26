Сделать доработки на сайте drupal

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Закрыт2 заявки1670 просмотров

На сайте есть карусель благодарственных писем. Нужно сделать чтобы при клике на изображение из данной карусели, оно открывалось как lightbox. Подобная функция есть на галерее благодарственных писем, но она не работает в карусели

На сайте внизу страницы есть всплывающее окно cookies. Нужно сделать чтобы при закрытии его один раз, оно больше не всплывало

Drupal
4 года назад
granovskykate
33 года
4 года в сервисе
Была
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
45 лет
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Был
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Ахматкулов
 
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