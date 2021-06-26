Необходимы доработки на сайте, построенном на CMS Drupal. Требуется реализовать функцию lightbox для карусели благодарственных писем и настроить всплывающее окно cookies так, чтобы оно не появлялось повторно после закрытия. Ожидается качественное выполнение задач.
Посадка верстки сайта на wordpress
Есть готовая верстка, нужно посадить её на wordpress. Детали в ЛС.
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