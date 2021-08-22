Адаптивная верстка HTML5/CCS3/Bootstrap/wordpress/bitrix

Привет! Я начинающий верстальщик. Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Порядок работы:

Я начинаю работу только после полного согласования проекта с заказчиком.

Помогу составить техническое задание.

Работаю только по предоплате или безопасной сделке.

Оплата:

Qiwi

Webmoney

Контакты:

telegram @zauberA

Знания и навыки:

БЭМ

Bootstrap

HTML

CSS

Flexbox

Grid

SASS/SCSS

JavaScript, jQuery

Адаптивная версия

Аккуратный и продуманный код.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)

Wordpress,1c-битрикс