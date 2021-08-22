Адаптивная верстка HTML5/CCS3/Bootstrap/wordpress/bitrix
Привет! Я начинающий верстальщик. Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.
Порядок работы:
Я начинаю работу только после полного согласования проекта с заказчиком.
Помогу составить техническое задание.
Работаю только по предоплате или безопасной сделке.
Оплата:
Qiwi
Webmoney
Контакты:
telegram @zauberA
Знания и навыки:
БЭМ
Bootstrap
HTML
CSS
Flexbox
Grid
SASS/SCSS
JavaScript, jQuery
Адаптивная версия
Аккуратный и продуманный код.
Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
Wordpress,1c-битрикс
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Портфолио
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