Необходима натяжка сайта на Битрикс с готовыми страницами и функционалом. Требуется обеспечить регистрацию пользователей, определение города и поиск по сайту. На текущем этапе необходимо создать страницы с товарами и ценами без возможности покупки через корзину. Следующий этап включает доработку функционала для покупки.