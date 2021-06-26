Настроить интеграцию мойслкад на wp

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка2261 просмотр

Добрый день!

Купила платную версию WooMS XT (Extra), сделали интеграцию с мойсклад, но при синхронизации товар неправильно отображается в остатках - или неправильное количество, или его 0, или нет цены.

Настроить правильное отображение вариативных товаров на сайте.

WordPress
4 года назад
marlfox
38 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Ахматкулов
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
104 отзыва
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Веб-программист на 1C-Bitrix Wordpress

    Требуется веб-программист для создания лендинга на 1С-Bitrix. Задача включает валидную вёрстку, заполнение через инфоблоки, оптимизацию скорости на pagespeed, а также разработку адаптивной и мобильной версии. Дизайн доступен по ссылке.

    Node.jsWordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать доработки на сайте drupal

    Необходимы доработки на сайте, построенном на CMS Drupal. Требуется реализовать функцию lightbox для карусели благодарственных писем и настроить всплывающее окно cookies так, чтобы оно не появлялось повторно после закрытия. Ожидается качественное выполнение задач.

    Drupal
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработать сайт на Bitrix

    Необходимо выполнить доработку сайта на платформе Bitrix в соответствии с приложенным техническим заданием. Ожидается качественное исполнение работ с учетом всех требований документа.

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Миграция перенос с HTML на вордпресс сайт

    Требуется выполнить миграцию сайта с HTML на WordPress. Необходимо перенести 4 страницы и настроить редирект с помощью .htaccess. Пример успешного переноса предоставлен. Ожидается, что работа будет выполнена аналогично указанному примеру.

    HTMLWordPress
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Натянуть сайт на Битрикс

    $170

    Необходима натяжка сайта на Битрикс с готовыми страницами и функционалом. Требуется обеспечить регистрацию пользователей, определение города и поиск по сайту. На текущем этапе необходимо создать страницы с товарами и ценами без возможности покупки через корзину. Следующий этап включает доработку функционала для покупки.

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Небольшие доработки в шаблоне на WordPress

    $15

    Требуются небольшие изменения в шаблоне WordPress. Необходимо внести правки в карточку товара, обновить корзину и добавить необходимые поля в форме заказа. Подробности указаны в техническом задании.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Проблема с сайтом на WP после обновления

    Требуется помощь с сайтом на WordPress после обновления движка. Проблема заключается в бесконечной загрузке после нажатия кнопки подтвердить заказ и изменении дизайна главной страницы. Необходимо диагностировать и устранить эти проблемы.

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Добавить новые страницы на Tilda

    Необходимо добавить новые страницы на платформе Tilda для создания портфолио. Имеется готовый контент и четкое представление о структуре страниц. Страницы небольшие, требуется аккуратное оформление и интеграция в существующий дизайн.

    Tilda
    Системы управления (CMS)13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • WP: создать произвольное поле к товару и вывести его в плитке товара

    Требуется доработка на WordPress: создать произвольное поле для товара и вывести его в плитке товара в каталоге. Используйте карбон для реализации полей и SCSS для стилей. Возможно, потребуется внести изменения в верстку. Укажите стоимость работы и сроки выполнения.

    SCSSWordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад