Необходимо посадить готовую верстку сайта на платформу WordPress. Требуется интеграция с системой управления контентом (CMS). Подробности обсуждаются в личных сообщениях.
Веб-программист на 1C-Bitrix Wordpress
Добрый день.
Задача:
- необходимо сверстать лендинг на 1С-Bitrix под ключ.
- валидная верстка
- заполнение через инфоблоки
- оптимизация скорости на pagespeed
- адаптив и моб. версия
Дизайн:
Работа на прямую
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