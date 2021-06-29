Поменять текст на сайте WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок2915 просмотров

Неободимо поменять текст на сайте WP а так же опубликовать 4 статьи в блоге. Картинки и текст готовы.

Пожалуйста оставляйте заявки, кто готов приступать сейчас

WordPress
4 года назад
tehnolog7r
Данила 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Влад
 
31 год
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 отзывов
4 года назад
Александр
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
134 отзыва(-5)
4 года назад
Василий
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Артём
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Денис
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
42 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Перизат
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
год назад
8 отзывов
4 года назад
Данияр
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
13 отзывов
4 года назад
Андрей
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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