Что требуется:

Установка на WordPress вёрстки(вёрстка уже готова), натяжка на ACF Pro(плагин для редактирования)

Настройка формы на почту, сбор всех инпутов и отправка письма

Пишите свои цены и сроки, если понравится результат работы, то будем в дальнейшем сотрудничать.

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