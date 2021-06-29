Установка на WordPress

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка256 просмотров

Что требуется:

Установка на WordPress вёрстки(вёрстка уже готова), натяжка на ACF Pro(плагин для редактирования)

Настройка формы на почту, сбор всех инпутов и отправка письма

Пишите свои цены и сроки, если понравится результат работы, то будем в дальнейшем сотрудничать.

Желательно сразу пришлите похожие работы, если такие имеются. Это сразу Вас выделит из общей массы.

WordPressНастройка почты
4 года назад
VinoffAndrey
Андрей 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Vladsel
Влад 
31 год
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
$10
3 дня
Влад отличный специалист, сделал всё качественно и в срок, был всегда на связи. Обязательно буду сотрудничать в дальнейшем на постоянной основе. Рекомендую.
Чёткая и понятная задача. Удобная и своевременная связь. Адекватное общение. Рекомендую заказчика!!

Заявки фрилансеров

Vladsel
Влад 
31 год
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад

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