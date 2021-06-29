Интеграция верстки с CMS (на ваш выбор)

$165
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок2086 просмотров

Добрый день!

В наличии верстка интернет магазина (в приложении). Нужна интеграция на удобную и понятную для простых пользователей CMS. Должны быть предусмотрены кастомные компоненты для сервисов рассылки и программы лояльности.

CMS, сроки и цена обсуждаемы. 

Указанный бюджет финальный и обсуждению в сторону увелечения не подлежит. 

4 года назад
Aderbyuk
Алина 
40 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

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