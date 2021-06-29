Добрый день!

В наличии верстка интернет магазина (в приложении). Нужна интеграция на удобную и понятную для простых пользователей CMS. Должны быть предусмотрены кастомные компоненты для сервисов рассылки и программы лояльности.

CMS, сроки и цена обсуждаемы.

Указанный бюджет финальный и обсуждению в сторону увелечения не подлежит.