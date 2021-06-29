Необходимо заменить текст на сайте на платформе WordPress и опубликовать 4 статьи в блоге. Все материалы, включая картинки и текст, уже подготовлены. Ожидаются исполнители, готовые приступить к выполнению задачи немедленно.
Интеграция верстки
Интегрировать верстку на cms
Заявки фрилансеров
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