Есть сайт на Wordpress/Woocommerce, для доставки пиццы. У каждой пиццы есть 3 размера (вариативный товар) 32/42/60 см, есть переключатель размеров на странице, который переключает размеры всем птицам одновременно.

Нужно сделать что бы при выборе определённого размера на переключателе, автоматически обновились размер и цена у каждой пиццы и затем, при нажатии кнопки "добавить в корзину", пицца добавилась в корзину с выбранным размером.

Задача должна быть не сложной для опытного специалиста