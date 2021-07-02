Настроить вариативный товар (Wordpress/Woocommerce)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок1005 просмотров

Есть сайт на Wordpress/Woocommerce, для доставки пиццы. У каждой пиццы есть 3 размера (вариативный товар) 32/42/60 см, есть переключатель размеров на странице, который переключает размеры всем птицам одновременно.

Нужно сделать что бы при выборе определённого размера на переключателе, автоматически обновились размер и цена у каждой пиццы и затем, при нажатии кнопки "добавить в корзину", пицца добавилась в корзину с выбранным размером.

Задача должна быть не сложной для опытного специалиста

WooCommerceWordPress
4 года назад
yevhen_lysenko
Евгений 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

svetl94ok
33 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
$10
1 день
Александра отличный специалист. Работа выполнена в срок и качественно. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую!
Оперативная коммуникация и оплата. Рекомендую к сотрудничеству!

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Александр
 
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svetl94ok
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