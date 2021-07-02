Требуется добавить переключатель языков на шапку сайта на платформе WordPress. Плагин Polylang установлен и настроен, необходимо лишь интегрировать переключатель в интерфейс. Убедитесь, что он отображается корректно и работает без сбоев.
Настроить вариативный товар (Wordpress/Woocommerce)
Есть сайт на Wordpress/Woocommerce, для доставки пиццы. У каждой пиццы есть 3 размера (вариативный товар) 32/42/60 см, есть переключатель размеров на странице, который переключает размеры всем птицам одновременно.
Нужно сделать что бы при выборе определённого размера на переключателе, автоматически обновились размер и цена у каждой пиццы и затем, при нажатии кнопки "добавить в корзину", пицца добавилась в корзину с выбранным размером.
Задача должна быть не сложной для опытного специалиста
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется настроить basic authentication для внутренней папки WordPress. Возникает ошибка 404 при переходе в защищенную папку. Необходимо совместить правила .htaccess, чтобы аутентификация работала корректно и не конфликтовала с основными правилами маршрутизации WordPress.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $150
Необходимо обновить интернет-магазин на OpenCart с версии 1.5 до 3.*. Также требуется внести несколько доработок. Подробное ТЗ будет обсуждено с кандидатами. Ожидается долгосрочное сотрудничество, так как работ по OpenCart много.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо переработать действующий проект на WordPress. Работа будет производиться на текущем шаблоне. Предоставьте сроки и стоимость выполнения, учитывая подробное техническое задание.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
- $150
Необходим разработчик для превращения готового шаблона (html+css+js) в рабочую тему для Wordpress. Обеспечен доступ к админке и FTP. Убедитесь в наличии быстрого интернета.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт4 года назад
Требуются небольшие доработки для системы управления WordPress. Работы будут проводиться небольшими спринтами с оплатой по факту выполнения. Ищем специалиста с опытом в WP.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт4 года назад
- $165
Требуется интеграция готовой верстки интернет-магазина с удобной для пользователей CMS. Необходимо предусмотреть кастомные компоненты для сервисов рассылки и программы лояльности. Условия по CMS, срокам и цене обсуждаемы, но указанный бюджет финальный и не подлежит увеличению.Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо интегрировать верстку на систему управления контентом (CMS). Ожидается качественная реализация с учетом всех технических требований и стандартов.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо заменить текст на сайте на платформе WordPress и опубликовать 4 статьи в блоге. Все материалы, включая картинки и текст, уже подготовлены. Ожидаются исполнители, готовые приступить к выполнению задачи немедленно.Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт4 года назад