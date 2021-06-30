Верстка сайта и посадка на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка125 просмотров

Нужно переверстать сайт и натянуть его на wordpress

Оформление виз любых типов

WordPress
4 года назад
vanillaa
Алина 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Vladsel
Влад 
31 год
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
$200
30 дней
Спасибо! Влад отлично выполнил свою работу. Очень довольна сотрудничеством. Также понравилось, что Влад всегда на связи и не пропадает. Все сделано очень грамотно, аккуратно, без каких-либо задержек и отклонений от курса. От сотрудничества с Вами остались исключительно положительные эмоции.
Задача описана подробно. Оплата произведена вовремя. Заказчик всегда на связи. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Vladsel
Влад 
31 год
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад

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